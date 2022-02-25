В Самарской области введен режима повышенной готовности для оказания помощи переселенцам

В Самарской области введен режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы региона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанного с прибытием граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией.
Соответствующее постановление подписано в четверг, 24 февраля, вице-губернатором Виктором Кудряшовым.
Напомним, что в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 — дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.