В Самарской области введен режима повышенной готовности для оказания помощи переселенцам

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В Самарской области введен режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы региона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанного с прибытием граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией.