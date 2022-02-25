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Облправительство Власть и политика

В Самарской области введен режима повышенной готовности для оказания помощи переселенцам

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области введен режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы региона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанного с прибытием граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией.

Соответствующее постановление подписано в четверг, 24 февраля, вице-губернатором Виктором Кудряшовым. 

Напомним, что в Самарскую область эвакуировали 226 человек, из которых 137 — дети различного возраста, включая шесть грудных младенцев. 

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