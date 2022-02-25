В Самарской области мать, избившую младенца, могут отправить на принудительное лечение

В Жигулевске направили в суд уголовное дело 21-летней местной жительницы, для которой прокуратура просит применения принудительного лечения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, женщина не уделяла должного внимания младшему сыну 2021 года рождения. Кроме того, 28 ноября 2021 г. мать избила младенца из-за того, что он плакал. В результате ребенок попал в больницу с закрытым переломом бедренной кости.
В уголовном деле жительницы Жигулевска две статьи: п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Экспертиза установила, что обвиняемая из-за своего психического состояния не осознавала свои действия.
Ранее комиссия по делам несовершеннолетних решила изъять детей из семьи. Сейчас дети обвиняемой находятся в специализированном учреждении.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение