В Самарской области мать, избившую младенца, могут отправить на принудительное лечение

В Жигулевске направили в суд уголовное дело 21-летней местной жительницы, для которой прокуратура просит применения принудительного лечения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, женщина не уделяла должного внимания младшему сыну 2021 года рождения. Кроме того, 28 ноября 2021 г. мать избила младенца из-за того, что он плакал. В результате ребенок попал в больницу с закрытым переломом бедренной кости.

В уголовном деле жительницы Жигулевска две статьи: п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Экспертиза установила, что обвиняемая из-за своего психического состояния не осознавала свои действия.

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних решила изъять детей из семьи. Сейчас дети обвиняемой находятся в специализированном учреждении.