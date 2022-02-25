Фермера из Самарской области будут судить за за якобы незаконно полученную субсидию

В Похвистневе Самарской области завершилось расследование уголовного дела главы крестьянско-фермерского хозяйства, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В 2020 г. фермер получил от администрации района субсидию на возмещение затрат на развитие молочного скотоводства. По версии следствия, мужчина предоставил администрации недостоверные документы о покупке оборудования, так как в реальности расчеты с поставщиком прошли натуроплатой, а не деньгами. Поэтому следствие посчитало, что обвиняемый незаконно получил 825 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.