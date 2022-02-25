Жителя Самарской области обвиняют в убийстве коллеги и поджоге ее дома

В Самарской области в суд отправили уголовное дело 32-летнего жителя Сергиевского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, ночью 28 мая 2020 г. он проник в дом коллеги в пос. Суходол и напал на женщину. Потерпевшая вырвалась, забежала в кухню и закрыла за дверь. Но злоумышленник разбил окно и влез внутрь через него. Мужчина забрал себе мобильник жертвы, а потом избил ее и поджег дом. Общая сумма материального ущерба составила более 1,6 млн рублей.
Теперь сельчанина обвиняют по п. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища"), п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества").
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение