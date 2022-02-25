Жителя Самарской области обвиняют в убийстве коллеги и поджоге ее дома

В Самарской области в суд отправили уголовное дело 32-летнего жителя Сергиевского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



По версии следствия, ночью 28 мая 2020 г. он проник в дом коллеги в пос. Суходол и напал на женщину. Потерпевшая вырвалась, забежала в кухню и закрыла за дверь. Но злоумышленник разбил окно и влез внутрь через него. Мужчина забрал себе мобильник жертвы, а потом избил ее и поджег дом. Общая сумма материального ущерба составила более 1,6 млн рублей.

Теперь сельчанина обвиняют по п. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища"), п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества").