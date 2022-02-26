В Самаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при продаже мебели

В полицию обратилась 56-летняя женщина, которая сообщила, что заключила договор купли-продажи мебели с представителем одного из самарских магазинов. В результате потерпевшая ни товара, ни денег не получила, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции установили личность владельца мебельного салона, 43-летнего бизнесмена, задержали и доставили его в отдел полиции. Из собранных материалов сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре следует, что предприниматель осуществлял розничную продажу мебели в одном из торговых центров Кировского района г. Самары. Здесь были выставлены образцы реализуемой продукции, организована реклама.
Мужчина заключал договоры с клиентами и брал полную предоплату, но свои обязательства не выполнял. Жертвами мошенничества стали 16 жителей Самарской и Оренбургской областей. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. В ходе опроса предприниматель признался, что брал денежные средства от клиентов и тратил их на обеспечение деятельности организации, например, оплату аренды помещений и на свои нужды.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение