В Самаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при продаже мебели

В полицию обратилась 56-летняя женщина, которая сообщила, что заключила договор купли-продажи мебели с представителем одного из самарских магазинов. В результате потерпевшая ни товара, ни денег не получила, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции установили личность владельца мебельного салона, 43-летнего бизнесмена, задержали и доставили его в отдел полиции. Из собранных материалов сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре следует, что предприниматель осуществлял розничную продажу мебели в одном из торговых центров Кировского района г. Самары. Здесь были выставлены образцы реализуемой продукции, организована реклама.

Мужчина заключал договоры с клиентами и брал полную предоплату, но свои обязательства не выполнял. Жертвами мошенничества стали 16 жителей Самарской и Оренбургской областей. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. В ходе опроса предприниматель признался, что брал денежные средства от клиентов и тратил их на обеспечение деятельности организации, например, оплату аренды помещений и на свои нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.