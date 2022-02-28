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Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 100 тысяч самозанятых зарегистрировали в Самарской области

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 100 тысяч человек. По состоянию на 25 февраля 2022 года этот статус получили 102,8 тысячи граждан, которые ведут предпринимательскую деятельность, используя новый налоговый режим.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Суммарный доход самозанятых с начала 2020 года составляет более 16 млрд рублей, в том числе от работы с физическими лицами — 6,4 млрд рублей, от работы с юридическими лицами — 9,7 млрд рублей. В консолидированный бюджет Самарской области плательщики налога на профессиональный доход за 2021 год выплатили 232,8 млн рублей.

В первую пятерку самых популярных видов деятельности, указанных самозанятыми при регистрации, сегодня входят перевозка пассажиров, строительство, маркетинг и реклама, производство, оказание услуг маникюра и педикюра.

Налог на профессиональный доход в нашем регионе начал действовать с 1 января 2020 года. И практически сразу стал востребованным: уже с первых дней жители Самары, Тольятти и других городов и районов Самарской области стали регистрироваться в системе "Мой налог", чтобы вести легальную предпринимательскую деятельность, не бояться налоговых проверок и штрафов, а также пользоваться мерами поддержки этой категории предпринимателей.

"Областное правительство и наше министерство комплексно подходят к вопросу развития проектов инициативных, творческих людей. Для плательщиков налога на профессиональный доход действуют несколько направлений поддержки: консультационная, образовательная, финансовая, имущественная, информационная, а также услуги по продвижению проектов, — рассказал о работе с этой категорией предпринимателей министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы продолжим формировать линейку инструментов поддержки самозанятых, создавать комфортные условия для начинающих предпринимателей, для их роста и развития до успешного, стабильного бизнеса".

Новый режим налогообложения позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки.

Чтобы стать самозанятым, достаточно скачать на смартфон приложение "Мой налог", отсканировать в нем паспорт, загрузить или сделать свою фотографию. В этом же приложении самозанятый фиксирует расчет с физическими и юридическими лицами, здесь же можно связаться с ФНС.

"Я зарегистрировалась в качестве самозанятой в январе 2020 года. Безусловно, статус повлиял на мою деятельность. Я стала свободно размещать рекламу в соцсетях, у меня есть узнаваемый логотип, да и дети теперь говорят, что они ходят не просто к репетитору, а в студию "Лингва", — рассказала о преимуществах работы в специальном налоговом режиме самозанятая из Нефтегорского района, основатель студии обучения английскому языку Марина Валиева.

При расчете с физлицами самозанятые платят 4% от дохода, с организациями — 6%. Начисление налога ведется только с тех операций, которые проведены в мобильном приложении. По итогам месяца сформируется сумма налога, которую необходимо оплатить до 25 числа следующего месяца. Самозанятые не предоставляют декларации в налоговые органы, добровольно уплачивают страховые взносы, а также могут совмещать самозанятость с официальным трудоустройством.

Самозанятые могут обратиться за консультацией по вопросам ведения предпринимательской деятельности в центры "Мой бизнес", принять участие в образовательных программах, стать резидентом коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях. В прошлом году Гарантийный фонд Самарской области начал выдавать самозанятым микрозаймы до 500 тысяч рублей по ставке всего 1% годовых. В настоящее время обсуждается дальнейшее финансирование программы.

"Я зарегистрировалась как самозанятая в 2020 году. Все свои поступления показываю в приложении и с большим удовольствием всегда отправляю чеки заказчикам. Это очень здорово, что есть возможность создавать продукт, который радует клиентов, и предлагать комфортный сервис", — отметила кондитер из Самары Валентина Попова.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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