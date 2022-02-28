"Газпром газораспределение Самара" объяснил значение "бесплатной газификации"

В Самарской области, одной из самых газифицированных в стране, до конца 2022 года планируется подключить к природному газу тысячи домовладений. Работы ведутся в рамках догазификации, которая дает возможность владельцам домов бесплатно довести газ до границы своего участка. Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов рассказал, как воспользоваться выгодными нововведениями.

— На кого рассчитана догазификация?

— На владельцев жилых домов в газифицированных населенных пунктах, которым до границ участка газ будет подведен бесплатно.

Работы внутри участка выполняются за счет владельца дома. Собственник сам выбирает исполнителя и объемы работ, в том числе может выбрать и нас — мы проложим сети, установим и подключим внутридомовое оборудование.

Заказать те же услуги можно и в сторонней организации: заключить договор, сделать проект, а потом сдать газораспределительной организации (ГРО), обслуживающей ваш район. Если говорить, например, о Жигулевске, то это, скорее всего, будет наша компания.

— Во сколько обойдется работа под ключ?

— Цены на работы в значительной степени контролируются государством. Стоимость прокладки газопровода в границах земельного участка в среднем составляет 70 тысяч рублей. Минимальный набор внутридомового оборудования отечественного производства (газовый котел, плита, счетчик) стоит в среднем 45 тысяч рублей. Все зависит от желания собственника, потребности и параметров объекта, которым он владеет.

— Есть льготы?

— Правительство Самарской области приняло решение компенсировать до 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей льготным категориям граждан, куда вошли инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и другие категории. Полный список можно посмотреть в Постановлении правительства Самарской области № 811 от 26 октября 2021 года. Этих денег вполне хватит для газификации дома площадью до 80 кв. м, оборудованного газовым котлом, 4-конфорочной плитой и газовым счетчиком.

Дополнительно наша компания готова предоставлять удобные для потребителя формы оплаты, в том числе на приобретение газовой техники и работы внутри участка для тех, кто не попал в список льготников.

— Что нужно сделать для догазификации своего домовладения?

— Во-первых, нужно подать заявку на догазификацию. Способов несколько: через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, через портал "Госуслуги", через наш сайт или через МФЦ. Можно подойти в любой из 39 клиентских центров "Газпром межрегионгаз Самара" или "Газпром газораспределение Самара". Адреса на наших сайтах — samararegiongaz.ru или 63gaz.ru. Либо обратиться в клиентский центр ближайшей газораспределительной организации — СВГК, "Сызраньгаз" и др.

Далее нужно заключить договор на догазификацию, затем договор на прокладку газовой трубы внутри участка (от забора до дома). Как раз в этот момент льготные категории граждан смогут компенсировать затраты на подключение. А дальше уже наша работа: сделать топографическую съемку, проектирование, строительно-монтажные работы, поставить оборудование. При подаче заявки можно оформить и "комплексный договор".

Что касается сроков, 30 дней отводится на подготовку договора, еще 10 дней дается на подписание заявителем. На выполнение работ уходит от 135 дней со дня заключения договора в зависимости от сложности объекта. У нас есть все ресурсы, чтобы уложиться в заявленные сроки.

— А что с садоводствами?

— Садоводства в границах газифицированного населенного пункта попадают в программу догазификации. Однако бесплатно газопровод доведут только до границы СНТ. Внутри — за счет членов садоводства.

— Как быть тем, в чьих поселках нет сетей?

— В Самарской области реализуется Программа развития газоснабжения и газификации. Узнать, какие населенные пункты попали в программу и будут газифицированы в ближайшие годы, можно на сайте gazprommap.ru. Когда в ваш поселок придет газ, можно будет подавать заявку.

— Бесплатная догазификация возможна при потреблении до 7 кубометров газа в час. Этого хватит потребителю?

— Этот показатель отражает примерный расчет для отопления, горячей воды и приготовления еды на дом до 400 кв м. Причем при максимальном потреблении на все нужды обычной семьи и с запасом. Для подключения свыше 7 кубометров потребуется расчет потребления газа.

— Сколько домохозяйств могут быть догазифицированы в Самарской области?

— По информации правительства региона, потенциал догазификации оценивается в 35,7 тысячи домов, в план-график уже включены более 16 тысяч домовладений, из них в нашей зоне ответственности чуть более 1000 домовладений.

— Кто отвечает за догазификацию в Самарской области?

— Региональным оператором газификации в Самарской области определена компания СВГК, которая имеет наибольшую протяженность газовых сетей в регионе. Но все ГРО, в том числе и "Газпром газораспределение Самара", реализуют данную программу на своих территориях. Условия для всех одинаковые, регулируются федеральным законодательством.

— На Федеральном штабе по газификации озвучено, что с начала реализации программы в Самарской области подано 8 544 заявки на догазификацию, из которых принято газораспределительными организациями (ГРО) к рассмотрению 6 151, 2 393 заявки отклонены по причине неполного комплекта документов. Заключен 2 781 договор. А как обстоят дела в зоне ответственности вашего ГРО?

— В настоящий момент мы получили 369 заявок, по которым заключено 232 договора. Но хочу заметить, что на территории нашей эксплуатационной ответственности технически возможна газификация более тысячи домовладений. Нам важно, чтобы все, кто хочет газифицироваться, подали заявку. И чем раньше люди придут, тем лучше.

ВАЖНО:

Какие документы нужно подготовить?

— паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

— СНИЛС;

— правоустанавливающие документы на земельный участок;

— документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства;

— ситуационный план земельного участка.

Заключать договор может как собственник, так и его представитель, действующий по доверенности.

Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями. В Самарской области по действующему тарифу 1 кубометр газа для населения (для частного дома с отоплением и наличием прибора учета газа) стоит 5,72 рубля.

Перечень дополнительно газифицируемых населенных пунктов определен Программой газификации на 2021–2025 годы, которая утверждена председателем правления ПАО "Газпром" и губернатором Самарской области. Она предусматривает строительство за счет средств ПАО "Газпром" газопроводов для газификации новых населенных пунктов. В развитии программы губернатором утверждается региональная программа газификации и пообъектный и сводный план-график догазификации Самарской области. Эти документы регламентируют сроки, в которые жители вновь газифицированных населенных пунктов смогут получить газ непосредственно на участке. Для домовладельца подведение газа по-прежнему будет бесплатным.