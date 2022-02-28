С начала года шесть человек погибли от отравления угарным газом в Самарской области

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В январе и феврале 2022 г. в Самарский области зарегистрировали 14 случаев отравления угарным газом, пострадали 28 человек, шестеро из них погибли. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.

Фото: предоставлено ООО "СВГК"