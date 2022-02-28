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Преступления Происшествия

Двоих жителей Самарской области поймали на уклонении от административного надзора

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские выявили несколько фактов уклонения от административного надзора, сообщает региональное ГУ МВД.

В мае 2020 г. 34-летнему ранее судимому жителю Тольятти суд назначил административный надзор до июня 2023 года. Он должен был являться раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; находиться дома с 22:00 до 6:00; не имел права выезжать за пределы Самарской области без уведомления правоохранителей, а также появляться в алкогольных магазинах.

Однако мужчина неоднократно нарушал эти условия. За это его четыре раза привлекли к административной ответственности.

Еще один случай произошел в Большечерниговском районе ранее. 32-летний мужчина, только что освободившийся из колонии, не встал на профилактический учет, а потом нарушал наложенные ограничения. В результате его задержали на улице в Самаре.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора").

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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