Двоих жителей Самарской области поймали на уклонении от административного надзора

В Самарской области полицейские выявили несколько фактов уклонения от административного надзора, сообщает региональное ГУ МВД.
В мае 2020 г. 34-летнему ранее судимому жителю Тольятти суд назначил административный надзор до июня 2023 года. Он должен был являться раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; находиться дома с 22:00 до 6:00; не имел права выезжать за пределы Самарской области без уведомления правоохранителей, а также появляться в алкогольных магазинах.
Однако мужчина неоднократно нарушал эти условия. За это его четыре раза привлекли к административной ответственности.
Еще один случай произошел в Большечерниговском районе ранее. 32-летний мужчина, только что освободившийся из колонии, не встал на профилактический учет, а потом нарушал наложенные ограничения. В результате его задержали на улице в Самаре.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора").
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение