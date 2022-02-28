Двоих жителей Самарской области поймали на уклонении от административного надзора

В Самарской области полицейские выявили несколько фактов уклонения от административного надзора, сообщает региональное ГУ МВД.

В мае 2020 г. 34-летнему ранее судимому жителю Тольятти суд назначил административный надзор до июня 2023 года. Он должен был являться раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; находиться дома с 22:00 до 6:00; не имел права выезжать за пределы Самарской области без уведомления правоохранителей, а также появляться в алкогольных магазинах.

Однако мужчина неоднократно нарушал эти условия. За это его четыре раза привлекли к административной ответственности.

Еще один случай произошел в Большечерниговском районе ранее. 32-летний мужчина, только что освободившийся из колонии, не встал на профилактический учет, а потом нарушал наложенные ограничения. В результате его задержали на улице в Самаре.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора").