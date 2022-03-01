Самарец перевыпускал SIM-карты для перехвата банковских аккаунтов

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") в отношении местного жителя. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

По версии правоохранителей, мужчина перевыпускал SIM-карты (eSIM), чтобы получить доступ к персональным данным абонентов, перехватить управление банковскими аккаунтами и выводить деньги со счетов.

Подозреваемый находился в розыске, задержали его в октябре 2021 года. Позже было возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершения указанного преступного деяния и причастных к нему лиц", — сообщают в пресс-службе регионального ФСБ.