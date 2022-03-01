Самарец перевыпускал SIM-карты для перехвата банковских аккаунтов

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") в отношении местного жителя. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.
По версии правоохранителей, мужчина перевыпускал SIM-карты (eSIM), чтобы получить доступ к персональным данным абонентов, перехватить управление банковскими аккаунтами и выводить деньги со счетов.
Подозреваемый находился в розыске, задержали его в октябре 2021 года. Позже было возбуждено уголовное дело.
"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершения указанного преступного деяния и причастных к нему лиц", — сообщают в пресс-службе регионального ФСБ.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение