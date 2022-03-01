Жителя Самарской области обвиняют в краже морского контейнера

В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело самарца, обвиняемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В декабре 2021 г. другой житель Самары обратился в полицию из-за того, что с его участка в Красноярском районе украли морской контейнер с электроинструментами. Ущерб составил около 240 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские нашли на месте преступления необычные следы четырехосного грузовика, а потом выяснилось, что машина — Kia Granto попала на запись камеры наружного видеонаблюдения.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. 28-летний ранее судимый мужчина рассказал, что заметил контейнер на одном из участков и решил его украсть, чтобы продать. Он нанял машину с манипулятором, вывез контейнер и продал покупателям, которых нашел заранее. При этом водитель грузовика не знал, что участвует в преступлении.