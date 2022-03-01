Жителя Самарской области обвиняют в краже морского контейнера

В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело самарца, обвиняемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В декабре 2021 г. другой житель Самары обратился в полицию из-за того, что с его участка в Красноярском районе украли морской контейнер с электроинструментами. Ущерб составил около 240 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские нашли на месте преступления необычные следы четырехосного грузовика, а потом выяснилось, что машина — Kia Granto попала на запись камеры наружного видеонаблюдения.
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. 28-летний ранее судимый мужчина рассказал, что заметил контейнер на одном из участков и решил его украсть, чтобы продать. Он нанял машину с манипулятором, вывез контейнер и продал покупателям, которых нашел заранее. При этом водитель грузовика не знал, что участвует в преступлении.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение