Плохая работа самарского ТСЖ привела к травмам местной жительницы

В Самаре возбудили уголовное дело из-за того, что пострадал аместная жительница, упав во дворе, не расчищенном от снега и льда. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее жители домов на ул. Садовой обратились в следственный комитет с жалобой на ТСЖ "Вавилон". Одна из местных жительниц упала около дома и получил травму ноги.
Ведомство провело проверку и посчитало, что ТСЖ плохо расчищало придомовую территорию от снега и наледи. В итоге было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм").
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение