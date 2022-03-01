Плохая работа самарского ТСЖ привела к травмам местной жительницы

В Самаре возбудили уголовное дело из-за того, что пострадал аместная жительница, упав во дворе, не расчищенном от снега и льда. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее жители домов на ул. Садовой обратились в следственный комитет с жалобой на ТСЖ "Вавилон". Одна из местных жительниц упала около дома и получил травму ноги.

Ведомство провело проверку и посчитало, что ТСЖ плохо расчищало придомовую территорию от снега и наледи. В итоге было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм").