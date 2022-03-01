Самарчанка заплатит 1,3 млн руб. за незадекларированный вывоз валюты

Красноглинский районный суд Самары назначил штраф местной жительнице, которую уличили в вывозе незадекларированных денег. Об этом сообщает самарская таможня.

Женщину остановили в "зеленом" коридоре на вылете из Самары. В ручной клади пассажирки было $80 тыс. (более 6 млн рублей).

Эта сумма значительно превышала разрешенную норму провоза денег без подачи пассажирской таможенной декларации (%10 тысяч в эквиваленте). В отношении женщины возбудили административное дело. Теперь она должна заплатить штраф 1,3 млн рублей.