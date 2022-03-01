АвтоВАЗ резко поднял цены на автомобили до 30%

АвтоВАЗ с 1 марта резко повысил цены на автомобили: средний прирост составил около 15%.

Так, минимальная комплектация Lada Granta стала дороже на 14% — 685 тыс. рублей. Vesta подорожала на 20% (1 млн 33 тыс. руб.), а Largus универсал — стал стоить 1 млн 77 тыс. руб. (+30%).

На 22% подорожал Xray - 1 млн 10 тыс. руб., Niva Travel + 14% (1 млн 4 тыс. руб.), Niva Legend — 777 тыс. руб. (+9%).

Напомним, что последний раз тольяттинский автозавод поднимал цены два месяца назад.