Фирму из Самарской области заподозрили в крупном мошенничестве с муниципальными контрактами

В Новокуйбышевске Самарской области представителя коммерческой организации заподозрили в мошенничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с июня 2019 г. по июль 2020 г. подозреваемый утвердил акты о приемке выполненного ремонта по муниципальным контрактам. В документах были недостоверные сведения об объемах работ. В итоге фирма получила деньги из бюджета, из которых более 4 млн руб. были похищены подозреваемым. Правоохранители сообщают о пяти эпизодах мошенничества.