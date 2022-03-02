К Международному женскому дню в Самарском театре оперы и балета расцветет "Весна романса"

Дыхание наступающей весны вновь оживит бессмертные романсы русских композиторов, когда на большой сцене Самарского театра оперы и балета зазвучат камерные произведения в исполнении оперных солистов и концертмейстеров театра. Под чарующей лаской музыки поредеет облаков летучая гряда, заструится ночной зефир, а звезды ночью весенней позволят вспомнить чудное мгновенье и сад весь в цвету; прозвучат трогательные признания в любви и нелюбви, и, наконец, весенние воды смоют все плохое, оставив лишь счастье и радость.

Предварительная программа (возможны изменения):

I отделение

1. Сергей Донауров. "Венецианская серенада". Анастасия Лапа, Роман Николаев, Юлия Громаковская.

2. Александр Даргомыжский. "Ночной зефир". Роман Николаев, Юлия Громаковская.

3. Михаил Штейнберг. "Гай-да, тройка!". Роман Николаев, Юлия Громаковская.

4. Николай Зубов. "Опьянела". Валерия Андреева, Юлия Громаковская.

5. Антон Аренский. "Счастье". Валерия Андреева, Юлия Громаковская.

6. Михаил Глинка. "Попутная песня". Степан Волков, Роман Ерицев.

7. Михаил Шишкин. "В час роковой". Степан Волков, Роман Ерицев.

8. Петр Чайковский. "На сон грядущий". Анастасия Вечеркина, Юлия Громаковская.

9. Николай Зубов. "Под чарующей лаской твоею". Анастасия Вечеркина, Юлия Громаковская.

10. Александр Варламов. "О, не целуй меня". Давид Погосян, Нина Робак.

11. Михаил Глинка "Я помню чудное мгновенье". Давид Погосян, Нина Робак.

12. Александр Варламов. "Ты не пой, душа-девица". Любовь Захарова, Нина Робак.

13. Михаил Глинка. "Песнь Маргариты". Любовь Захарова, Нина Робак.

14. Модест Мусоргский. "Песня о блохе". Георгий Шагалов, Нина Робак.

15. Леонид Малашкин. "О, если б мог выразить в звуке…". Георгий Шагалов, Нина Робак.

16. Александр Шишкин. "Нет, не тебя так пылко я люблю". Владимир Боровиков, Роман Ерицев.

17. Борис Прозоровский. "Я не вернусь". Владимир Боровиков, Роман Ерицев.

18. Леонид Малашкин. "Я встретил вас…". Ярослав Кожевников, Татьяна Кузуб.

19. Евгений Юрьев. "Эй, ямщик, гони-ка к "Яру". Ярослав Кожевников, Татьяна Кузуб.

20. Антон Аренский. "Сад весь в цвету". Диля Шагеева, Светлана Чернова.

21. Джованни де Ботари. "Снова пою". Диля Шагеева, Светлана Чернова.

22. Борис Шереметьев. "Я вас любил". Диля Шагеева, Наталья Фризе, Василий Святкин, Светлана Чернова.

II отделение

1. Юлий Капри. "Я любила его". Диля Шагеева, Наталья Фризе, Светлана Чернова.

2. Рейнгольд Глиэр. "Звезды ночью весенней". Наталья Фризе, Светлана Чернова.

3. Рейнгольд Глиэр. "Придешь ли с новою весной…". Наталья Фризе, Светлана Чернова.

4. Александр Гурилев. "Разлука". Анатолий Невдах, Юлия Громаковская.

5. Александр Даргомыжский. "Чаруй меня, чаруй". Анатолий Невдах, Юлия Громаковская.

6. Сергей Рахманинов. "Маргаритки". Анастасия Лапа, Светлана Чернова.

7. Петр Чайковский. "То было раннею весной". Анастасия Лапа, Светлана Чернова.

8. Михаил Глинка. "К ней". Георгий Цветков, Светлана Чернова.

9. Петр Чайковский. "Хотел бы в единое слово…". Георгий Цветков, Светлана Чернова.

10. Николай Римский-Корсаков. "Редеет облаков летучая гряда". Татьяна Ларина, Нина Робак.

11. Сергей Рахманинов. "Не пой, красавица, при мне…". Татьяна Ларина, Нина Робак.

12. Русская народная песня "Ах ты, душечка". Дмитрий Крыжский, Татьяна Кузуб.

13. Сергей Рахманинов. "В молчаньи ночи тайной". Дмитрий Крыжский, Татьяна Кузуб.

14. Николай Ширяев. "Тебя любить, обнять и плакать над тобой". Андрей Антонов, Татьяна Кузуб.

15. Наталья Дельмаз. "Моя душечка". Андрей Антонов, Татьяна Кузуб.

16. Петр Булахов. "Нет, не люблю я вас". Ирина Янцева, Роман Ерицев.

17. Александр Алябьев. "Соловей". Ирина Янцева, Роман Ерицев.

18. Сергей Рахманинов. "О нет, молю, не уходи". Василий Святкин, Роман Ерицев.

19. Борис Фомин. "Твои глаза зеленые". Василий Святкин, Роман Ерицев.

20. Антон Рубинштейн. "Ночь". Татьяна Гайворонская, Татьяна Кузуб.

21. Рейнгольд Глиэр. "Лада". Татьяна Гайворонская, Татьяна Кузуб.

Концертная программа "Весна романса" пройдет 7 марта в 18:30. Билеты от 300 рублей, в том числе по Пушкинской карте.