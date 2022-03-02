Живодер из Самары, убивший соседского кота гвоздодером, пойдет под суд

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Прокуратура Куйбышевского района Самары утвердила обвинительный акт по уголовному делу 38-летнего мужчины по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.