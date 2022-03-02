Полицейские "накрыли" магазин с незаконным алкоголем в Самарской области

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В Сергиевском районе Самарской области полицейские привлекли к ответственности 35-летнюю женщину, незаконно торговавшую алкоголем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области