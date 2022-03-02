Таксиста из Самары подозревают в 15 автомошенничествах

В Самаре отправили под стражу 35-летнего таксиста, которого подозревают в 15 мошенничествах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В течение 2020–2021 гг. самарские полицейские получали заявления от собственников автомобилей. Все они размещали в интернете объявления о сдаче машин в аренду и заключали договор с уроженцем одного из соседних государств. Некоторое время мужчина исправно вносил арендную плату, а позже переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба превышает 2 млн рублей.
По документам о движении денег правоохранители установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он живет в Самаре и работает таксистом. Как пояснил задержанный, он арендовал машины, а потом перепродавал их по заниженной цене в разные регионы России или сдавал в субаренду.
Большую часть пропавших машин полицейские нашли и изъяли в Татарстане, Ульяновской области, а также Краснодарском и Ставропольском краях.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение