Таксиста из Самары подозревают в 15 автомошенничествах

В Самаре отправили под стражу 35-летнего таксиста, которого подозревают в 15 мошенничествах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В течение 2020–2021 гг. самарские полицейские получали заявления от собственников автомобилей. Все они размещали в интернете объявления о сдаче машин в аренду и заключали договор с уроженцем одного из соседних государств. Некоторое время мужчина исправно вносил арендную плату, а позже переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

По документам о движении денег правоохранители установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он живет в Самаре и работает таксистом. Как пояснил задержанный, он арендовал машины, а потом перепродавал их по заниженной цене в разные регионы России или сдавал в субаренду.

Большую часть пропавших машин полицейские нашли и изъяли в Татарстане, Ульяновской области, а также Краснодарском и Ставропольском краях.