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Преступления Происшествия

Таксиста из Самары подозревают в 15 автомошенничествах

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили под стражу 35-летнего таксиста, которого подозревают в 15 мошенничествах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В течение 2020–2021 гг. самарские полицейские получали заявления от собственников автомобилей. Все они размещали в интернете объявления о сдаче машин в аренду и заключали договор с уроженцем одного из соседних государств. Некоторое время мужчина исправно вносил арендную плату, а позже переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

По документам о движении денег правоохранители установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он живет в Самаре и работает таксистом. Как пояснил задержанный, он арендовал машины, а потом перепродавал их по заниженной цене в разные регионы России или сдавал в субаренду.

Большую часть пропавших машин полицейские нашли и изъяли в Татарстане, Ульяновской области, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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