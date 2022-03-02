Экс-сотрудницу ФССП будут судить в Самаре за подлог и злоупотребление полномочиями

В Самаре завершили расследование уголовного дела бывшей сотрудницы службы судебных приставов, обвиняемой служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2021 г. женщина внесла в ведомственную информационную систему ложные личные данные должницы. Также подозреваемая составила фиктивный в акт о том, что приходила домой в женщине для обнаружения имущества, на которое может быть наложено взыскание. В результате исполнительное производство в отношении должницы закрыли. При этом сумма взыскания составляла более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.