Директор УК из Самарской области оплачивал свои путевки в санаторий деньгами организации

В Кинеле Самарской области в отношении руководителя управляющей организации возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения"). Об этом сообщает региональная прокуратура.
Во время прокурорской проверки обнаружилось, что в 2019 г. по поручению руководителя бухгалтерия УК оплачивала ему санаторные путевки стоимостью свыше 60 тыс. рублей.
Кроме того, бывший директор является фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. По версии следствия, в 2020 г. УК заплатила за его путевку 46 тыс. рублей.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение