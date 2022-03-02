Директор УК из Самарской области оплачивал свои путевки в санаторий деньгами организации

В Кинеле Самарской области в отношении руководителя управляющей организации возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Во время прокурорской проверки обнаружилось, что в 2019 г. по поручению руководителя бухгалтерия УК оплачивала ему санаторные путевки стоимостью свыше 60 тыс. рублей.

Кроме того, бывший директор является фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. По версии следствия, в 2020 г. УК заплатила за его путевку 46 тыс. рублей.