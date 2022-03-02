В Самаре задержали подозреваемого в краже из гостиницы

В Самаре задержали 35-летнего жителя пос. Новосемейкино, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 21-летняя администратор гостиницы, расположенной на ул. Осипенко, сообщила в полицию, что из ее куртки, оставленной на ресепшене, украли 3 тыс. руб., паспорт и электронную сигарету.

Злоумышленник попал на запись камеры видеонаблюдения, вскоре правоохранители задержали предполагаемого преступника. Ранее его уже обвиняли в краже. Дома у мужчины нашли украденный паспорт. Он признал вину и рассказала, что гулял, увидел открытую дверь гостиницы, зашел за стойку ресепшена и забрал вещи из кармана куртки.

Возбуждено уголовное дело.