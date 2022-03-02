16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития в стране IT-сектора Александр Хинштейн: "Сегодня каждый должен окончательно сделать свой выбор" Прокуратура Самарской области открыла "горячую линию" для беженцев и вынужденных переселенцев Евгений Бендовский назначен заместителем прокурора Самарской области Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта "Культура" в Самарской области

Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития в стране IT-сектора

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, ежегодно из федерального бюджета будут выделяться средства на грантовую поддержку перспективных разработок. IT-компании смогут получить льготные кредиты, их ставка не превысит 3%.

Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры и освободить аккредитованные организации от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2024 года, а также избавить от налогового и валютного контроля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от службы в вооруженных силах.

Самарская область — регион-лидер в сфере IT. Напомним, что в губернии работает программа, в рамках которой молодые IT-специалисты могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных по ипотечному кредитованию. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров после встречи с представителями сообщества. По словам экспертов, такая программа будет способствовать удержанию кадров в 63-м регионе.

Стоит отметить, что в Самарской области развивается необходимая инфраструктура для комфортной жизни айтишников: идет строительство IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе, запланировано возведение межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Самара Арена". Кроме того, регион выступает инициатором отраслевых форумов и фестивалей. Один из них — 404fest.

Еще одной точкой роста IT-сферы губернии должен стать центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе "Таволга".

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3