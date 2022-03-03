В Самаре перестали работать "Прибывалка" и "Яндекс. Транспорт"

В Самаре наблюдается сбой в работе сервисов "Прибывалка" и "Яндекс.Транспорт". "Прибывалка" сообщала, что оперативной информации об автобусах, трамваях или троллейбусах нет, а с карт Яндекса пропали значки, по которым можно было отследить передвижение транспорта.

Горожане жалуются в сети Интернет, что проблемы в приложениях, помогающих отслеживать работу общественного транспорта, наблюдаются с 1 марта.

По информации samara.kp.ru, сейчас идут восстановительные работы. Сервисы вновь начали показывать прибытие автобусов и маршруток, а вот информации о трамваях и троллейбусах там пока нет.

"С середины вчерашнего дня у ЦОДД технические проблемы в системе мониторинга. Автобусы починили, остальное еще нет", — сообщили в твиттере разработчики "Прибывалки".

"Сейчас с отображением данных о перемещении транспорта в Самаре наблюдаются сложности. Наша команда делает все возможное, чтобы разобраться и исправить возникшую ситуацию как можно скорее", — прокомментировали представители Яндекса.