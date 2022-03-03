В Самаре перестали работать "Прибывалка" и "Яндекс. Транспорт"

В Самаре наблюдается сбой в работе сервисов "Прибывалка" и "Яндекс.Транспорт". "Прибывалка" сообщала, что оперативной информации об автобусах, трамваях или троллейбусах нет, а с карт Яндекса пропали значки, по которым можно было отследить передвижение транспорта.
Горожане жалуются в сети Интернет, что проблемы в приложениях, помогающих отслеживать работу общественного транспорта, наблюдаются с 1 марта.
По информации samara.kp.ru, сейчас идут восстановительные работы. Сервисы вновь начали показывать прибытие автобусов и маршруток, а вот информации о трамваях и троллейбусах там пока нет.
"С середины вчерашнего дня у ЦОДД технические проблемы в системе мониторинга. Автобусы починили, остальное еще нет", — сообщили в твиттере разработчики "Прибывалки".
"Сейчас с отображением данных о перемещении транспорта в Самаре наблюдаются сложности. Наша команда делает все возможное, чтобы разобраться и исправить возникшую ситуацию как можно скорее", — прокомментировали представители Яндекса.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа