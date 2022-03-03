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Преступления Происшествия

Директора самарского автодилерского центра будут судить за мошенничество на 25 млн рублей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилось расследование уголовного дела 27-летнего мужчины, обвиняемого в мошенниччестве на 25 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В уголовном деле 35 эпизодов, 23 потерпевших, а сумма ущерба составила более 24,9 млн рублей.
По версии следствия, с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. директор фирмы, торговавшей автомобилями, обманывал клиентов.

Потерпевшие хотели с помощью директора автодилерского центра продать собственные машины и купить иномарки. Обвиняемый убедил их, что поможет им приобрести новые автомобили через аукцион по цене ниже рыночной. В итоге знакомые отдавали ему от 100 тыс. до 2,05 млн руб. за машину, но обещанного так и не дождались, а кроме того, лишились и своих автомобилей.

Клиенты из Самары и Тольятти по просьбе директора автосалона рассчитывались с ним наличными или переводили деньги на его банковскую карту. Когда срок исполнения обязательств истекал, автодилер переставал выходить на связь.

Так, в сентябре 2020 г. обвиняемый предложил знакомым приобрести автомобиль 2019 г. выпуска за 1,7 млн руб. и попросил предоплату 100 тыс. рублей. Супруги согласились. Еще через месяц директор дилерского центра предложил им продать их машину за 1,4 млн рублей. Потерпевшие согласились и отдали автодилеру свой кроссовер. Позже полицейским все же удалось вернуть похищенный автомобиль.

Бывший директор автодилерского центра признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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