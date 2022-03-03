Директора самарского автодилерского центра будут судить за мошенничество на 25 млн рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 27-летнего мужчины, обвиняемого в мошенниччестве на 25 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В уголовном деле 35 эпизодов, 23 потерпевших, а сумма ущерба составила более 24,9 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. директор фирмы, торговавшей автомобилями, обманывал клиентов.

Потерпевшие хотели с помощью директора автодилерского центра продать собственные машины и купить иномарки. Обвиняемый убедил их, что поможет им приобрести новые автомобили через аукцион по цене ниже рыночной. В итоге знакомые отдавали ему от 100 тыс. до 2,05 млн руб. за машину, но обещанного так и не дождались, а кроме того, лишились и своих автомобилей.

Клиенты из Самары и Тольятти по просьбе директора автосалона рассчитывались с ним наличными или переводили деньги на его банковскую карту. Когда срок исполнения обязательств истекал, автодилер переставал выходить на связь.

Так, в сентябре 2020 г. обвиняемый предложил знакомым приобрести автомобиль 2019 г. выпуска за 1,7 млн руб. и попросил предоплату 100 тыс. рублей. Супруги согласились. Еще через месяц директор дилерского центра предложил им продать их машину за 1,4 млн рублей. Потерпевшие согласились и отдали автодилеру свой кроссовер. Позже полицейским все же удалось вернуть похищенный автомобиль.

Бывший директор автодилерского центра признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.