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Муниципалитеты Власть и политика

В Промышленном районе Самары занялись поисками нового главы

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет депутатов Промышленного района Самары объявил конкурс на должность главы районной администрации. Объявление опубликовано на сайте мэрии в четверг, 3 марта.

Документы от желающих занять должность принимаются до 1 апреля.

Свои силы может попробовать каждый гражданин, который на день проведения конкурса не имеет ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.

Конкурс будет проводиться комиссией в форме индивидуального собеседования с кандидатом, включая оценку представленных документов.

Напомним, Андрей Семенов, возглавлявший район с 2019 г., покинул пост по собственному желанию в октябре прошлого года. С 12 октября исполняет обязанности руководителя замглавы Татьяна Куклева.

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