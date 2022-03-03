В Промышленном районе Самары занялись поисками нового главы

Совет депутатов Промышленного района Самары объявил конкурс на должность главы районной администрации. Объявление опубликовано на сайте мэрии в четверг, 3 марта.

Документы от желающих занять должность принимаются до 1 апреля.

Свои силы может попробовать каждый гражданин, который на день проведения конкурса не имеет ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.

Конкурс будет проводиться комиссией в форме индивидуального собеседования с кандидатом, включая оценку представленных документов.

Напомним, Андрей Семенов, возглавлявший район с 2019 г., покинул пост по собственному желанию в октябре прошлого года. С 12 октября исполняет обязанности руководителя замглавы Татьяна Куклева.