В Промышленном районе Самары занялись поисками нового главы

Совет депутатов Промышленного района Самары объявил конкурс на должность главы районной администрации. Объявление опубликовано на сайте мэрии в четверг, 3 марта.
Документы от желающих занять должность принимаются до 1 апреля.
Свои силы может попробовать каждый гражданин, который на день проведения конкурса не имеет ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.
Конкурс будет проводиться комиссией в форме индивидуального собеседования с кандидатом, включая оценку представленных документов.
Напомним, Андрей Семенов, возглавлявший район с 2019 г., покинул пост по собственному желанию в октябре прошлого года. С 12 октября исполняет обязанности руководителя замглавы Татьяна Куклева.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!