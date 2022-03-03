Около самарской колонии задержали мужчину с квадрокоптером

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В Самаре задержали мужчину, который находился около исправительного учреждения с квадрокоптером. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области