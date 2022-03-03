В Самарской области будут судить бывшего замначальника районного отдела полиции

Прокуратура Шигонского района Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему заместителю начальника ОП № 35 по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина с августа по октябрь 2021 г. получил через посредника 45 тыс. руб. за то, что "закрыл глаза" на продажу табачной продукции без акцизных марок.