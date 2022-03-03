Экс-руководителя "Самарамелиоводхоза" обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение бывшему руководителю "Самарамелиоводхоза" по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере").

По версии следствия, в 2014 г. врио директора заключил фиктивный контракт с ООО "ССПК" на пуско-наладочные работы электрической части ГНС-1 Куйбышевского обводного оросительного канала в с. Абашево Хворостянского района.

Фактически работы выполнил сам "Самарамелиоводхоза", но руководитель подписал акты якобы выполненных подрядчиком работ. За это "ССПК" перечислили 343 тыс. рублей.