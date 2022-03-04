В ФК "Акрон" назначен новый главный тренер

Виталий Панов назначен главным тренером ФК "Акрон".
42-летний специалист готовит команду к домашнему матчу с московским "Велесом".
В бытность игроком Виталий Николаевич выступал за "Моздок", "Автодор", "Титан", "Камаз", "Орел" и новотроицкую "Носту". В качестве тренера он работал в "Камазе", "Крыльях Советов" и ярославском "Шиннике".
Последние девять лет Панов трудился в астраханском "Волгаре" — в четырех последних сезонах он возглавлял команду и смог вывести "Волгарь" в Олимп-ФНЛ.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?