В ФК "Акрон" назначен новый главный тренер

Виталий Панов назначен главным тренером ФК "Акрон".

42-летний специалист готовит команду к домашнему матчу с московским "Велесом".

В бытность игроком Виталий Николаевич выступал за "Моздок", "Автодор", "Титан", "Камаз", "Орел" и новотроицкую "Носту". В качестве тренера он работал в "Камазе", "Крыльях Советов" и ярославском "Шиннике".

Последние девять лет Панов трудился в астраханском "Волгаре" — в четырех последних сезонах он возглавлял команду и смог вывести "Волгарь" в Олимп-ФНЛ.