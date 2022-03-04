14 человек, планировавшие кражу нефти в Самарской области, получили сроки

В Самарской области вынесли приговоры 14 участникам преступной группы, планировавших кражу нефти. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
С 2019 по 2020 г. злоумышленники объединились в группу и готовились к краже из магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк. Выполнить план они так и не смогли, так как были задержаны ФСБ.
Кроме того, в мае 2020 г. двое обвиняемых на парковке ТЦ в Самаре передали полицейскому 100 тыс. руб., чтобы он помог им избежать ответственности за преступления.
Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 30, ст. 158 УК РФ ("Приготовление к краже") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу").
Семеро из участников группы получили от года до полутора лет условно, еще пятеро — от двух до трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Оба осужденных, признанных виновными еще и в даче взятки, получили по восемь лет колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы