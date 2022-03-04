14 человек, планировавшие кражу нефти в Самарской области, получили сроки

В Самарской области вынесли приговоры 14 участникам преступной группы, планировавших кражу нефти. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С 2019 по 2020 г. злоумышленники объединились в группу и готовились к краже из магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк. Выполнить план они так и не смогли, так как были задержаны ФСБ.

Кроме того, в мае 2020 г. двое обвиняемых на парковке ТЦ в Самаре передали полицейскому 100 тыс. руб., чтобы он помог им избежать ответственности за преступления.

Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 30, ст. 158 УК РФ ("Приготовление к краже") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу").

Семеро из участников группы получили от года до полутора лет условно, еще пятеро — от двух до трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Оба осужденных, признанных виновными еще и в даче взятки, получили по восемь лет колонии строгого режима.