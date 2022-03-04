Житель Самарской области "заминировал" кафе, из которого его выгнали

В Самарской области задержали мужчину, которой сообщил о готовящемся взрыве в кафе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале он позвонил в полицию и рассказал об угрозе кафе в с. Приволжье. Правоохранители осмотрели здание и территорию рядом и не нашли ничего опасного.

В итоге звонившего нашли. 22-летний безработный молодой человек пояснил, что пришел пьяным в кафе, но сотрудники заведения попросили его покинуть помещение. Чтобы им отомстить, сельчанин сообщил о бомбе. Также о подозреваемом известно, что ранее его привлекли к ответственности за нетрезвое вождение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте").