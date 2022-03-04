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Преступления Происшествия

Житель Самарской области "заминировал" кафе, из которого его выгнали

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали мужчину, которой сообщил о готовящемся взрыве в кафе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале он позвонил в полицию и рассказал об угрозе кафе в с. Приволжье. Правоохранители осмотрели здание и территорию рядом и не нашли ничего опасного.

В итоге звонившего нашли. 22-летний безработный молодой человек пояснил, что пришел пьяным в кафе, но сотрудники заведения попросили его покинуть помещение. Чтобы им отомстить, сельчанин сообщил о бомбе. Также о подозреваемом известно, что ранее его привлекли к ответственности за нетрезвое вождение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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