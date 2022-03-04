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Государство и Бизнес Экономическая политика

Правительство Самарской области сохранит все льготные программы для бизнеса

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов озвучил решение о сохранении льготных условий помощи бизнесу со стороны региональных институтов финансовой поддержки предпринимателей — Гарантийного фонда и Государственного фонда развития промышленности, несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

На заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова, состоявшегося 28 февраля, глава региона призвал сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни граждан губернии.

По итогам совещания с губернатором принято решение оставить неизменными условия предоставления финансовой поддержки бизнесу Гарантийным фондом Самарской области. Специалисты фонда рассмотрят заявку и озвучат решение в течение одного рабочего дня. С 2022 года предусмотрена возможность подачи документов в электронном формате.

Сегодня ГФСО предлагает пять антикризисных финансовых продуктов, актуальных и для начинающих, и для более опытных предпринимателей. Ставка по ним не превышает 5,625% годовых. Максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей, оформить его можно на срок до двух лет. Для начинающих предпринимателей и социально ориентированного бизнеса ставка составляет всего лишь 1% годовых.

Государственный фонд развития промышленности Самарской области предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Максимальная сумма займа составляет 15 млн рублей, оформить его можно на срок до пяти лет. Минимальная ставка — всего 2% годовых.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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