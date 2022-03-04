На станции метро "Гагаринская" изменится вход

В Самаре изменится вход в метро на станции "Гагаринская", сообщает администрация города.

На время капремонта эскалаторов - с 5 марта - на станции вход и выход организуют через вестибюль №2, расположенный со стороны проезда им. Митирева.

Специалисты метрополитена подчеркивают, что после изменения организации работы входов пассажирам будет даже удобнее. Второй вход расположен возле остановок наземного общественного транспорта, и тем, кто на "Гагаринской" делает пересадку, будет проще и быстрее попасть в метро.

Вестибюль №1, расположенный ближе к ул. Революционной, временно приостанавливает работу с 5 марта. Это необходимо, чтобы провести плановый капитальный ремонт комплекса эскалаторов.