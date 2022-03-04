На станции метро "Гагаринская" изменится вход

В Самаре изменится вход в метро на станции "Гагаринская", сообщает администрация города.
На время капремонта эскалаторов - с 5 марта - на станции вход и выход организуют через вестибюль №2, расположенный со стороны проезда им. Митирева.
Специалисты метрополитена подчеркивают, что после изменения организации работы входов пассажирам будет даже удобнее. Второй вход расположен возле остановок наземного общественного транспорта, и тем, кто на "Гагаринской" делает пересадку, будет проще и быстрее попасть в метро.
Вестибюль №1, расположенный ближе к ул. Революционной, временно приостанавливает работу с 5 марта. Это необходимо, чтобы провести плановый капитальный ремонт комплекса эскалаторов.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа