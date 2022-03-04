В Самарской области отремонтируют более 160 км дорог, по которым проходят школьные маршруты

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, большое внимание уделяется дорогам, ведущим к детским образовательным и досуговым учреждениям.
Так, в нормативное состояние приведут более 20 км трассы "Кинель - Богатое" - Спиридоновка - Домашка - "Самара - Оренбург", проходящей по территории Кинельского и Волжского районов Самарской области.
"В нашу школу в селе Домашка подвозят детей из двух районов: 20 учеников из Спиридоновки Волжского района и 14 детей из Бариновки Нефтегорского района. И учителя, и родители с большим восторгом восприняли новость о ремонте важной для нас дороги. Тем более, что некоторые родители привозят детей на личных автомобилях. Сейчас состояние дороги оставляет желать лучшего. Очень ждем ремонта и надеемся уже в новом учебном году ездить по безопасной качественной дороге", — рассказала директор ГБОУ СОШ с. Домашка Валентина Ходокова.
Отметим, на данном участке дороги закреплено несколько школьных маршрутов, в том числе и в школу, находящуюся в селе Спиридоновка.
"Для нас этот участок дороги очень важен. Хочу подчеркнуть, что дорогой пользуются как приезжающие ученики из поселка Нур, так и старшеклассники, которые едут в село Домашка, и наши дети, учащиеся местной школы. Безопасность детей по пути в школу превыше всего", — пояснил глава сельского поселения Спиридоновка Николай Андреев.
Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений, устройство разметки — термопластиком.
В 2022 году в Самарской области обновят 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 162,2 км, по которым проходят школьные маршруты.
В целях повышения безопасности дорожного движения работы проведут комплексно. На участках помимо ремонта дорожного полотна, обустроят 13 пешеходных переходов, установят 30 светофорных объектов, барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, тротуары, обновят 33 остановочных пункта.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа