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Общество

В Самаре пройдет V день здоровья студенческих отрядов региона

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 марта, пройдет V день здоровья студенческих отрядов Самарской области на площадке парка имени 60-тилетия Советской власти. А также будет организован флэшмоб в поддержку Всероссийской акции поддержки нашей страны и армии России.

Бойцы студенческих отрядов посоревнуются в таких видах спорта как: женский массовый старт на лыжах, мужской массовый старт на лыжах, гонки на ватрушках, перетягивание каната и вышибалы. А после спортивных соревнований бойцы (прим. участники студенческих отрядов) приняли решение выразить свою поддержку нашей стране и военнослужащим, выполняющим свой долг на специальной военной операции.

Студенческие отряды выстроятся живой колонной буквой Z, возьмут в руки гелиевые шары цветов триколора государственного флага Российской Федерации для видеосъёмки с квадрокоптера (с воздуха) с дальнейшим запуском шаров в воздух.

Начало спортивных соревнований в 12:00. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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