В Самаре пройдет V день здоровья студенческих отрядов региона

В субботу, 5 марта, пройдет V день здоровья студенческих отрядов Самарской области на площадке парка имени 60-тилетия Советской власти. А также будет организован флэшмоб в поддержку Всероссийской акции поддержки нашей страны и армии России.
Бойцы студенческих отрядов посоревнуются в таких видах спорта как: женский массовый старт на лыжах, мужской массовый старт на лыжах, гонки на ватрушках, перетягивание каната и вышибалы. А после спортивных соревнований бойцы (прим. участники студенческих отрядов) приняли решение выразить свою поддержку нашей стране и военнослужащим, выполняющим свой долг на специальной военной операции.
Студенческие отряды выстроятся живой колонной буквой Z, возьмут в руки гелиевые шары цветов триколора государственного флага Российской Федерации для видеосъёмки с квадрокоптера (с воздуха) с дальнейшим запуском шаров в воздух.
Начало спортивных соревнований в 12:00.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа