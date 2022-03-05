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Здравоохранение Общество

Самарские кардиохирурги спасли жизнь пациентке со сложным диагнозом

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кардиохирурги Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова провели сложную операцию пациентке с расслоением дуги аорты. Это одно из самых грозных сердечно-сосудистых заболеваний.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В развитии системы здравоохранения, применении новейших методик, в том числе, заключается стратегия лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В конце января в областной кардиодиспансер поступила женщина 60 лет в крайне тяжелом состоянии. Благодаря четким действиям сотрудников приемного отделения и отделения реанимации пациентке быстро был установлен диагноз — острое расслоение аорты I типа по Де Бейки.

"Расслоение аорты — одно из самых опасных и жизнеугрожающих заболеваний сердечно — сосудистой системы. Стенка аорты расслаивается на слои, в пространство между слоями поступает кровь, результатом чего может стать разрыв стенки аорты с попаданием крови в полость перикарда, плевральную или брюшную полости. При расслоении I типа по Де Бейки патологический процесс поражает восходящий отдел, дугу аорты и очень часто нисходящую аорту. В 40% случаев смерть пациента наступает непосредственно в момент манифестации расслоения, далее летальность нарастает со скоростью 1 — 2% в час в остром периоде. В такой ситуации только хирургическое лечение, выполненное в экстренном порядке, позволяет спасти жизнь человека", — пояснил главный сердечно-сосудистый хирург Самарской области Дмитрий Кузнецов.

Расслоение у пациентки распространялось от начала аорты до ее окончания. Кроме того, развивалась тампонада сердца — состояние, когда кровь, излившаяся в перикардиальную полость, сдавливает сердце и не дает эффективно сокращаться. В отсутствии экстренной хирургической помощи пациент в такой ситуации погибает в считанные минуты.

Уже через 40 минут после поступления в стационар больная была на операционном столе. Экстренная операция продолжалась 5 часов. Полость перикарда пациентки была освобождена от крови и тромботических масс. Выполнено протезирование восходящего отдела аорты и дуги аорты, где и находился первичный разрыв внутреннего слоя стенки аорты, который привел к ее расслоению. Это оперативное вмешательство — одно из наиболее сложных в кардиохирургии.

Благодаря высокой квалификации сотрудников отделений реанимации и кардиохирургии спустя 2 недели после операции состояние пациентки значительно улучшилось. В настоящее время решается вопрос о сроках выписки из стационара и направлении для дальнейшей реабилитации.

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