Продажи АвтоВАЗа в феврале рухнули на 21%

Продажи автомобилей Lada в России в феврале 2022 г. уменьшились на 21% к тому же месяцу прошлого года — до 22 378 штук, пишут "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). За два месяца они снизились на 19% — до 40 423 автомобилей.
Продажи АвтоВАЗа падают быстрее рынка. В целом в феврале в РФ было продано на 4,8% меньше новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, чем за тот же период 2021 г., — 114 349 единиц. Причем, в феврале снижение продаж усилилось — в январе они просели лишь на 3,7%.
Картина сокращения рынка продолжается, главная проблема — отсутствие автомобилей, сказал "Ведомостям" аналитик "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов. Из-за этого и такое падение продаж у АвтоВАЗа, поясняет он. По словам эксперта, также сыграла роль в динамике рынка и высокая база прошлого года. Вместе эти два фактора "сложились в умеренное падение", добавил он.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.