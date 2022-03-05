Продажи АвтоВАЗа в феврале рухнули на 21%

Продажи автомобилей Lada в России в феврале 2022 г. уменьшились на 21% к тому же месяцу прошлого года — до 22 378 штук, пишут "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). За два месяца они снизились на 19% — до 40 423 автомобилей.

Продажи АвтоВАЗа падают быстрее рынка. В целом в феврале в РФ было продано на 4,8% меньше новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, чем за тот же период 2021 г., — 114 349 единиц. Причем, в феврале снижение продаж усилилось — в январе они просели лишь на 3,7%.

Картина сокращения рынка продолжается, главная проблема — отсутствие автомобилей, сказал "Ведомостям" аналитик "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов. Из-за этого и такое падение продаж у АвтоВАЗа, поясняет он. По словам эксперта, также сыграла роль в динамике рынка и высокая база прошлого года. Вместе эти два фактора "сложились в умеренное падение", добавил он.