На трассе под Кинелем в снежный затор попали около 50 автомобилей

В субботу, 5 марта, в 19:10 поступило сообщение о заторе на автодороге "Бузаевка–Чубовка" в районе села Бузаевка Кинельского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте затора находятся около 50 автомобилей. В региональном управлении МЧС России сообщают, что для работ на месте затора привлечена специальная техника Кинельского района: 1 шнекоротор, 1 комбинированная дорожная машина, 1 трактор.

К месту затора следует группировка сил и средств в составе 12 человек, 6 единиц техники Волжского спасательного центра МЧС России.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления.