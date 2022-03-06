В Приволжском районе задержан мужчина, растивший дома коноплю

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что 53-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
С целью отработки полученных сведений оперативники совместно с коллегами из областного главка выехали по месту жительства мужчины, в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища.
В полуподвальном помещении оперативники обнаружили и изъяли выращенные в цветочных горшках 6 кустов растений, внешне похожих на коноплю, а на кухне — металлическую чашку и банку с высушенными частями растений серо-зеленого цвета.
Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено: изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общим весом 770 граммов, что относится к крупному размеру.
По данным сотрудников полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил и стал выращивать растения для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.
В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение