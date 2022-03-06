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Преступления Происшествия

В Приволжском районе задержан мужчина, растивший дома коноплю

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что 53-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений оперативники совместно с коллегами из областного главка выехали по месту жительства мужчины, в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища.

В полуподвальном помещении оперативники обнаружили и изъяли выращенные в цветочных горшках 6 кустов растений, внешне похожих на коноплю, а на кухне —  металлическую чашку и банку с высушенными частями растений серо-зеленого цвета.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено: изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общим весом 770 граммов, что относится к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил и стал выращивать растения для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого  следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

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