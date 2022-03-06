В Самарской области похолодает до -21, выпадет снег

В Самарскую область вновь придет похолодание, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью 7 и 8 марта температура воздуха будет опускаться до -20, -21 градуса. Днем ожидается от -4 до -11 градусов. 8 марта выпадет небольшой снег.

В эти дни через регион проходит активный циклонический вихрь, который перемещается с Каспийского моря в северо-восточном направлении.

Погода в Самарской области ожидается очень неустойчивой, с сильными осадками в виде снега, мокрого снега, метелями, усилением ветра и снежными заносами. В воскресенье циклон отойдет за Урал, и в регион вернется зима, объяснили в Приволжском УГМС.