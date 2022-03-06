В Самарской области похолодает до -21, выпадет снег

В Самарскую область вновь придет похолодание, сообщили синоптики Приволжского УГМС.
Ночью 7 и 8 марта температура воздуха будет опускаться до -20, -21 градуса. Днем ожидается от -4 до -11 градусов. 8 марта выпадет небольшой снег.
В эти дни через регион проходит активный циклонический вихрь, который перемещается с Каспийского моря в северо-восточном направлении.
Погода в Самарской области ожидается очень неустойчивой, с сильными осадками в виде снега, мокрого снега, метелями, усилением ветра и снежными заносами. В воскресенье циклон отойдет за Урал, и в регион вернется зима, объяснили в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа