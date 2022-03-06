Появились подробности ДТП под Кинелем, при котором пострадали трое взрослых и ребенок

В субботу, 5 марта, в Кинель-Черкасском районе участником ДТП стал 38-летний водитель автомобиля Kia Sorento, ехавший в 17:30 по трассе "Самара-Бугуруслан" со стороны г. Похвистнево в направлении Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, между 105 и 106 километрами трассы, в условиях снегопада он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer с госномером Оренбургской области (регион 156), под управлением 31-летнего водителя из Самары.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Peugeot Boxer и три его пассажирки из Самары: женщины в возрасте 48, 28 лет и девятилетняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.