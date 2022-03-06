Появились подробности ДТП под Кинелем, при котором пострадали трое взрослых и ребенок

В субботу, 5 марта, в Кинель-Черкасском районе участником ДТП стал 38-летний водитель автомобиля Kia Sorento, ехавший в 17:30 по трассе "Самара-Бугуруслан" со стороны г. Похвистнево в направлении Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, между 105 и 106 километрами трассы, в условиях снегопада он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer с госномером Оренбургской области (регион 156), под управлением 31-летнего водителя из Самары.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Peugeot Boxer и три его пассажирки из Самары: женщины в возрасте 48, 28 лет и девятилетняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...