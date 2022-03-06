В Самарской области из-за погоды усилено патрулирование ДПС

В связи с ухудшением погодных условий в регионе организовано усиленное патрулирование нарядов ДПС, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Региональная Госавтоинспекция в очередной раз обращается к автовладельцам воздержаться от использования автотранспорта при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, в ночь с 5 по 6 марта на участке автодороги "Ташелка-Н.Бинарадка" Ставропольского района и "Бузаевка-Чубовка" Кинельского района в заторовой ситуации оказались десятки автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района и Кинельского района совместно с коллегами из МЧС и дорожными службами организовали расчистку дороги и оказывали помощь в эвакуации транспортных средств и всех участников дорожного движения.

В настоящее время работы по эвакуации автомобилей и находящихся в них людей завершены. Движение для всех видов транспорта ограничено из-за работы инженерной техники по расчистке проезжих частей на данных участках автодорог.

Региональная ГАИ призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

— 8-(846)-333-58-01 — УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;

— 8-(846)-288-22-22 — дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;

— 112 — единая дежурно-диспетчерская служба.