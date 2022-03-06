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Общество

В Самарской области из-за погоды усилено патрулирование ДПС

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ухудшением погодных условий в регионе организовано усиленное патрулирование нарядов ДПС, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Региональная Госавтоинспекция в очередной раз обращается к автовладельцам воздержаться от использования автотранспорта при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, в ночь с 5 по 6 марта на участке автодороги "Ташелка-Н.Бинарадка" Ставропольского района и "Бузаевка-Чубовка" Кинельского района в заторовой ситуации оказались десятки автомобилей.
Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района  и Кинельского района  совместно с коллегами из МЧС и дорожными службами организовали расчистку дороги и оказывали помощь в эвакуации транспортных средств и всех участников дорожного движения.

В настоящее время работы по эвакуации автомобилей и находящихся в них людей завершены. Движение для всех видов транспорта ограничено из-за работы инженерной техники по расчистке проезжих частей на данных участках автодорог.

Региональная ГАИ призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
— 8-(846)-333-58-01 — УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;
— 8-(846)-288-22-22 — дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;
— 112 — единая дежурно-диспетчерская служба.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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