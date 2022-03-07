Житель Самарской области одолжил машину пьяному приятелю и сообщил о краже

В Красноармейском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело о ложном доносе, сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейские остановили автомобиль с пьяным водителем. Мужчина рассказал, что сел за руль машины приятеля, который сам дал ему ключи.

На следующий день к правоохранителям обратился 27-летний местный житель и сообщил об угоне. Однако, как выяснилось, угона не было. Сельчанин действительно сам одолжил машину знакомому, а потом заявил в полицию, чтобы избежать административной ответственности за передачу автомобиля пьяному.