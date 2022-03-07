Еще 11 участков дорог временно закрыли в Самарской области

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В Самарской области ограничили движение на 11 участках дорог в девяти районах: Елховском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Ставропольском и Сызранском. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ГКП "АСАДО".