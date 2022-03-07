Еще 11 участков дорог временно закрыли в Самарской области

В Самарской области ограничили движение на 11 участках дорог в девяти районах: Елховском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Ставропольском и Сызранском. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ГКП "АСАДО".
Список участков, на которых действует ограничение:
Елховский район 6-25 км дороги Ульяновск — Самара — Новая Бинорадка;
Ставропольский район 0-24,85 км дороги Ташолка — Тольятти — Димитровград;
Кинельский район дорога Усть-Кинельский — Новый Сорбай — Бузаевка — Чубовка;
Кинель-Черкасский район 9-10 км дороги Отрадный — Первомайский, а также дорога Кинель-Черкассы — М-5 — Александровка — Хилковка;
Клявлинский район дорога Старосеменкино — Ярилкино;
Сызранский район 0-14 км дороги от трассы М-5 в пос. Усинское и Пионерский;
Нефтегорский район 12-20 км дороги Богдановка-Зуевка-Самара-Оренбург;
Пестравский район дорога Пестравка — Марьевка — Падовка;
Красноярский район 10-37,5 км дороги от трассы М-5 к с. Муханово.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа