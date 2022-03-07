Фирма из Самарской области вкладывала деньги в оборотный капитал в ущерб зарплатам сотрудников

В Новокуйбышевске Самарской области возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство обнаружило во время, что ООО "СК "Гранит" накопило задолженность по зарплате более 540 тыс. руб., хотя имело на счетах достаточно средств, чтобы платить сотрудникам. Руководство фирмы предпочло расходовать деньги на увеличение оборотного капитала. Четверо работников не получали свои деньги двух месяцев.