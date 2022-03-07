Фирма из Самарской области вкладывала деньги в оборотный капитал в ущерб зарплатам сотрудников

В Новокуйбышевске Самарской области возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство обнаружило во время, что ООО "СК "Гранит" накопило задолженность по зарплате более 540 тыс. руб., хотя имело на счетах достаточно средств, чтобы платить сотрудникам. Руководство фирмы предпочло расходовать деньги на увеличение оборотного капитала. Четверо работников не получали свои деньги двух месяцев.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение