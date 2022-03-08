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Общество

Самарастата: в Самарской области женщин на 4% больше, чем мужчин

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарстат опубликовал статистический обзор, посвященный 8 Марта. По данным ведомства, на начало 2021 г. в Самарской области проживает 1,7 млн женщин, что составляет 54% от численности всего населения.

На начало 2021 года на 1000 мужчин приходилось 1183 женщины. При этом мужчины сохраняют численное превосходство над женщинами до 34 лет. Кроме того, согласно демографическому прогнозу, к 2035 году ожидается небольшое уменьшение гендерной диспропорции — на 1000 мужчин будет приходиться 1152 женщины.

Несомненные лидеры по числу представительниц прекрасного пола — Чапаевск и Самара, где на 1000 мужчин приходилось 1243 женщины. В тройку лидеров входит и Октябрьск –1223 женщины на 1000 мужчин.

Женщины Самарской области стали позже вступать в брак: возраст большинства невест — от 20 до 29 лет. Еще 10-15 лет назад женами чаще становились в возрасте от 18 до 24 лет.

Средний возраст жительниц региона также увеличивается с каждым годом. Если в 2000 году этот показатель был равен 40 годам, то к 2021 году он увеличился до 44 лет.

В Самарской области немало долгожительниц, поэтому средний возраст женщин на 6 лет превышает мужской. На начало 2021 года в Самарской области проживали 12,9 тысяч женщин-долгожителей в возрасте 90 лет и старше. Свой столетний юбилей на тот момент времени отметила 361 жительница региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

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