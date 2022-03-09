Самарский театр оперы и балета приглашает на балет "Баядерка"

Древняя Индия. Доблестный воин Солор и храмовая танцовщица Никия клянутся друг другу в вечной любви ночью у священного огня и планируют побег. Следующее утро все меняет: Солор оказывается помолвленным с дочерью раджи Гамзатти, а тайное свидание подслушал Великий брамин, безответно влюбленный в Никию… Так начинается балет "Баядерка", чьи либретто, музыка и хореография созданы интересными и гениальными людьми.

Сергей Николаевич Худеков (1837 — 1928) был очень разносторонней личностью. Юрист по образованию, военный, дослужившийся до майора, Сергей Николаевич писал либретто для балетов, пьесы и романы. Стал автором четырехтомной "Истории балета". Сперва арендовал, затем издавал "Петербургскую газету". На все эти проекты нужны были деньги, и Худеков решил заняться сельским хозяйством, в котором преуспел и получил правительственные награды. Также он был знаменитым ценителем искусства, театральный музей в особняке Худекова считался вторым в России по богатству коллекций.

Два самых известных и любимых людьми по сей день "детища" Сергея Николаевича — это Сочинский дендрарий и балет "Баядерка". Мариус Петипа был дружен с Худековым и, набросав примерный план сценария, привлек его к работе над либретто. Музыку балетмейстер заказал своему постоянному сотруднику Людвигу Минкусу. За основу был взят французский балет "Сакунтала", который поставил брат хореографа. В процессе работы новая постановка все дальше и дальше уходила от оригинала. В результате поколения зрителей вот уже более 140 лет смотрят именно русскую "Баядерку" по всему миру.

"Баядерка" — один из самых грандиозных, монументальных спектаклей Людвига Минкуса и Мариуса Петипа. На основе контраста упругих и моторных ритмов и пластически выразительных мелодий Людвига Минкуса балетмейстер развернул психологическую драму главной героини. Партия Никии, одна из сложнейших во всем классическом балетном репертуаре, развивается от отдельных танцевальных фраз в общем ритуальном шествии баядерок первого акта к трагическому монологу, танцу со змеей в третьем акте и восхитительно-прекрасной сцене теней в финале спектакля.

В разных своих редакциях этот балет не сходит со сцен крупнейших театров мира. В свое время главные партии в нем исполняли Анна Павлова, Алла Шелест, Габриэла Комлева и многие другие. Спектакль дарит зрителю наслаждение кристальной точностью и поэтической одухотворенностью сольного танца, четкостью и изяществом рисунка кордебалета.

В Куйбышеве "Баядерка" ставилась трижды: постановщиком спектакля 1960 года был Михаил Михайлов, 1975 — Вахтанг Чабукиани, 1986 — Игорь Чернышев, чья постановка просуществовала в репертуаре более 20 лет.

27 марта, в День театра, в 18:30 "Баядерка" вновь пройдет на сцене САТОБ. Билеты стоят от 300 рублей, их можно приобрести в том числе с помощью Пушкинской карты (6+).