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Россельхозбанк предлагает кобейджинговые карты "Мир"-UnionPay для оплаты по всему миру

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк предлагает оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay. Можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США. РСХБ работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года, он стал первым российским банком, выпустившим кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.

Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем, которая обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров. Так, кобейджинговая карта "Мир"-UnionPay в России работает как карта "Мир". Ей можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг и т. д., оформлять покупки через интернет в пределах РФ, снимать или вносить через нее средства в банкоматах, переводить деньги между счетами. За рубежом все операции по кобейджинговой карте "Мир"-UnionPay проводятся через китайскую партнерскую платежную систему UnionPay International. Карта работает за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране. Там она будет работать как карта UnionPay в соответствии с условиями обслуживания этой системы — ей также можно будет расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, заказать товары через интернет, снять или внести наличные в требуемой валюте, переводить средства на другой счет.

Заявку на выпуск кобейджинговой карты "Мир"-UnionPay можно подать через мобильное приложение и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям кредитных и дебетовых кобейджинговых карт доступны скидки и акции. Карта выпускается только на физическом носителе. Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.

Помимо кобейджинговой карты "Мир"-UnionPay клиентам Россельхозбанка доступна дебетовая карта UnionPay — "Своя карта" с кэшбеком до 15%.

Карты "Мир"-UnionPay и UnionPay выпускаются бессрочно, т. е. период действия карты не ограничен.

Выпуск банковских карт платёжной системы UnionPay рекомендован для тех клиентов, которые планируют поездки за рубеж. На территории России можно по-прежнему использовать карту любой другой платёжной системы.

Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. Расчеты по картам этой платежной системы производятся в рублях. К выпуску доступны кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт".

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах, включая Россию.

Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц в обычном режиме. Никаких изменений в порядке взаимодействия с клиентами, а также в работе отделений и сети самообслуживания РСХБ нет. На всей территории России и за рубежом клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами, доступны операции с наличной и безналичной валютой. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

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