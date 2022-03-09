Продолжается прием заявок на международную премию "Филантроп"

Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" с 2000 года проводит международную премию "Филантроп". Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусств.
Конкурс проводится один раз в два года. В международный день инвалидов 3 декабря 2021 года был дан старт новому конкурсу, который продлится до 31 декабря 2022 года.
По итогам конкурса 17 августа 2023 года в Москве состоится XII церемония вручения международной премии "Филантроп" в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.
Постановлением правительства РФ премия "Филантроп" была включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований.
Заявки оцениваются компетентным жюри по трем основным номинациям: исполнительское искусство, изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников конкурса получает звание номинанта международной премии "Филантроп" и соответствующий сертификат-свидетельство победы человека над всеми физическими и моральными преградами на жизненном пути.
Среди номинаций премии есть две специальные премии: "За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям" - присуждается государственному и/или общественному
деятелю; "Филантропу и меценату" - присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям. Они не имеют денежного выражения.
Более подробная информация о премии - на сайте
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа