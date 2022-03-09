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Общество

Продолжается прием заявок на международную премию "Филантроп"

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" с 2000 года проводит международную премию "Филантроп". Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусств.

Конкурс проводится один раз в два года. В международный день инвалидов 3 декабря 2021 года был дан старт новому конкурсу, который продлится до 31 декабря 2022 года.

По итогам конкурса 17 августа 2023 года в Москве состоится XII церемония вручения международной премии "Филантроп" в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.

Постановлением правительства РФ премия "Филантроп" была включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований.

Заявки оцениваются компетентным жюри по трем основным номинациям: исполнительское искусство, изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников конкурса получает звание номинанта международной премии "Филантроп" и соответствующий сертификат-свидетельство победы человека над всеми физическими и моральными преградами на жизненном пути.

Среди номинаций премии есть две специальные премии: "За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям" - присуждается государственному и/или общественному
деятелю; "Филантропу и меценату" - присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям. Они не имеют денежного выражения.

Более подробная информация о премии - на сайте

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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